Avanzan labores de limpieza por fuertes deslizamientos de tierra en California que dejan al menos 17 muertos

En California continúan las labores de limpieza tras los deslizamientos de tierra que ocurrieron el pasado martes y que dejan hasta el momento 17 personas fallecidas, entre ellos tres niños.

Las autoridades aseguran que a medida que pasan las horas se agotan las posibilidades de encontrar vida bajo los escombros.

El trabajo de maquinaria pesada para la remoción de escombros le ha permitido a los cuerpos de limpieza encontrar no solo las víctimas y elementos materiales como carros.

VEA TAMBIÉN: VIDEO| Emergencia en Brasil: fuertes lluvias dejan al menos dos muertos e inundaciones en más de 20 ciudades

“Así que el martes nos despertamos a las 6:15 am con este increíble sonido yo pensé que era el viento, quizás un poco de lluvia, pero luego nos dimos cuenta que no había electricidad y así que baje y me asome por la ventana y vi este rio y la calle se había convertido en un rio y había lodo que venía en la calle” dijo Katlin Good, afectada por los deslaves en California.

Las labores de remoción se extenderán por lo menos de 8 a 15 días, para tratar de recuperar estas áreas afectadas y que puedan regresar a la normalidad.