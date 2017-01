Despiden a Bernie Ecclestone, el histórico ‘patrón’ de la Fórmual 1

El británico Bernie Ecclestone, patrón histórico de la Fórmula 1, anunció este lunes que ha sido cesado de sus funciones por los nuevos propietarios del grupo que gestiona esta disciplina, según la prensa.



"Me han despedido hoy (lunes). Se ha acabado. Eso es todo. Es oficial. Ya no dirijo la empresa. Chase Carey ocupa mi puesto", anunció el magnate de 86 años a la revista alemana especializada Auto Motor und Sport.



Tras la reciente adquisición de Formula One Management (FOM) por el grupo de medios estadounidense Liberty Media, Ecclestone anunció que seguiría durante tres años más al frente de Formula One Group, la nueva empresa creada para dirigir el campeonato, a pesar de los insistentes rumores sobre su marcha o su despido.



El cambio debería hacerse oficial el martes según la revista, que también indica que Chase Carey, de 62 años y que ya gestionaba la empresa junto a Ecclestone, le sucederá como presidente ejecutivo y que el ingeniero Ross Brawn debería jugar un papel decisivo en el nuevo organigrama del grupo.



Liberty Media tiene la sede en Englewood (Colorado) y su propietario es el millonario John Malone.



Colaboración: AFP