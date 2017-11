Detuvieron en Chile a un hombre que quemó a una venezolana en su lugar de trabajo

Autoridades detuvieron a un dominicano por quemar a una mujer de nacionalidad venezolana con aceite caliente, en un restaurante ubicado en Santiago de Chile donde ambos trabajaban.

Según la policía local, el hombre de 44 años de edad identificado como Flénix Alonso González, dejó encerrada a la víctima y escapó del lugar con una maleta y un televisor del local. Transeúntes que escucharon los gritos de socorro avisaron a funcionarios quienes iniciaron una persecución contra el agresor y llevaron a la víctima a un hospital.

El agresor que trabajaba como cajero fue detenido en el momento en que vendía los artículos robados en un barrio de la capital chilena.

La víctima, que era camarera en el restaurante, se recupera de las lesiones en su hogar tras ser dada de alta y afirmó que el hombre la acosaba constantemente, resaltando que hasta la había fotografiado en el baño.

El detenido, quien debe comparece ante un tribunal para su imputación, reconoció que el ataque con aceite caliente y sostuvo que eran pareja.

“Ella era mi novia. Nunca lo hice (la violación), fue un plan que me están haciendo. No la ataqué nunca, me atacó ella con un cuchillo, yo me defendí y le eché un poquito de aceite, no lo niego, pero nunca la violé, porque ella era mi novia”, dijo el detenido a los periodistas en el cuartel policial.

