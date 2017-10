Diario La Verdad dejará de circular en Venezuela a partir de este domingo por falta de papel

El diario venezolano La Verdad se suma a la lista de medios impresos que dejan de circular por la falta de papel. En un comunicado, el periódico informó que a partir de este domingo 22 de octubre no estarán en la calle con su edición impresa.

"Estas son las noticias que no queremos dar. Desde hace tres meses el Diario La Verdad no recibe papel de la Corporación Alfredo Maneiro y no hemos dejado de hacer las gestiones pertinentes para que se cumpla con la cuota que tenemos asignada, porque así como estamos atentos al acontecer diario, estamos también atentos a no quedarnos sin nuestra materia prima", dijeron en una nota publicada en su portal web.

En ese mismo mensaje para sus lectores, La Verdad aseguró que "nos quedamos sin papel y por eso desde mañana no estaremos en la calle con nuestra edición impresa, pero seguimos con el compromiso de informar y decir la verdad como norma irrenunciable".

Reiteran que se mantendrán por la vía digital y que en por su portal informarán el acontecer nacional, regional y mundial, al igual que por las redes sociales.

Redacción NTN24 Venezuela