Diosdado Cabello avala decisión del TSJ de negar recurso de nulidad de la Fiscal General por "inepta"

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello al finalizar la reunión de la dirección nacional de la organización avaló la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de rechazar la acción de nulidad intentada la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, por inepta.

A juicio de Diosdado Cabello, "el TSJ ha dicho que ha sido negado por inepta, es decir ha dicho que es incapaz, ella hizo una acusación sin fundamentos, que no tienen nada que ver".

El parlamentario destacó que "yo le voy a dar la razón a Pedro Carreño, que hay una situación de insania mental y uno llega a la conclusión, Dios mio, como nos equivocamos tanto tiempo".

El vicepresidente del PSUV indicó que “la Constituyente es indetenible y tendrá suprapoderes” a los que nadie podrá oponerse.

Cabello destacó que “la constituyente tendrá suprapoderes, poderes plenipotenciarios, nadie podrá oponerse y la ANC podrá actuar en todos los campos del acontecer nacional”. Destacó que la Constituyente podrá asumir las funciones de la Asamblea Nacional que se ha mantenido en desacato.

Remarcó Diosdado Cabello que “la única transición que estamos viviendo en Venezuela y que seguiremos viviendo es la transición al Socialismo”.

El vicepresidente del PSUV rechazó los mensajes de la oposición hacia la Fuerza Armada Nacional e indicó que “la FAN está clara, la FAN ha sido atacada por la derecha desde todos los ángulos. Ahora andan buscando desesperadamente un Pinochet. Aquí seguramente encontrarán un Zamora, un Chávez, un Bolívar, pero un Pinochet en la FAN no”.

Sobre los hechos de violencia en el país, el diputado y candidato a la Asamblea Nacional Constituyente puntualizó “tienen 70 días tratando de acabar con la revolución, no han podido, ni van a poder, nosotros sabemos dónde estamos parados, no nos alimentamos con los muertos. Nosotros queremos la paz para Venezuela, para todos los venezolanos, de allí no nos van a sacar”.

Redacción NTN24 Venezuela

