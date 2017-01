Cabello: "Maduro no ha abandonado el cargo ni lo va abandonar. No reconocemos a esa Asamblea en desacato"

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, rechazó el debate que se lleva a cabo este lunes en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, para determinar un supuesto abandono del cargo del presidente del país, Nicolás Maduro.

"Nosotros rechazamos esa situación (...) no hay forma ni manera (de) que ellos (Parlamento) puedan hacer efectiva una posibilidad de abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro, eso no existe. Ni constitucional ni políticamente es posible hacerlo", dijo Cabello durante una rueda de prensa en Caracas.



El oficialista, diputado y considerado el número dos del chavismo, consideró la iniciativa parlamentaria como "una violación flagrante" a la Constitución que pretende el "desconocimiento" del jefe de Estado.



"El presidente Maduro ni ha renunciado ni va a renunciar, no ha abandonado el cargo ni lo va abandonar, nosotros no reconocemos a esa Asamblea en desacato, ni la vamos a reconocer", agregó Cabello tras calificar el proceso legislativo contra Maduro como "absurdo" y "absolutamente fuera de toda lógica".

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela aseguró hoy que el Parlamento no tiene facultad para destituir a Maduro y ordenó a los diputados "abstenerse de continuar el procedimiento de declaratoria de 'responsabilidad política' contra el Presidente de la República".



Tras ello, el presidente del Parlamento venezolano, el opositor Julio Borges, pidió no prestar atención a las decisiones emanadas del poder judicial.



"En Venezuela no hay justicia (...) No contemos con el TSJ, todos los derechos que les hemos dado a los venezolanos, todo lo ha destruido", declaró Borges al canal institucional Capitolio TV.



El Supremo declaró en septiembre la nulidad de todos los actos legislativos, debido a que la Cámara no había ejecutado una sentencia anterior que ordenaba la suspensión cautelar de cuatro diputados por supuestas irregularidades en su elección.

