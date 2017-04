Diputada Delsa Solórzano denunció que fue retenida por dos funcionarios del Seniat en Maiquetía

La diputada y presidenta de la Comisión de DD. HH., Delsa Solórzano, informó este jueves que fue retenida en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía por dos funcionarios del Seniat.

Estoy regresando de la reunión de @IPUparliament y me tienen retenida en el aeropuerto

Saliendo de Maiquetia. Funcionarios que se identificaron como Alexis Gonzales y Javier García me amenizaron y retuvieron

1. Me rodearon de funcionarios de la FAN, amenizaron con arrebatarme el teléfono, me obligaron a abrir la maleta y luego

2. Me dijeron: "Se hubiera quedado por allá. La próxima vez no la dejo entrar y cuídese que no sabe lo que le puede pasar."