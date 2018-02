Diputada Gaby Arellano considera un fraude las presidenciales: Tibisay Lucena no se vaya por la tangente y cumpla la Constitución

El nuevo anuncio de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, que involucra una serie de acuerdos bajo el convenio de Santo Domingo conlleva al pronunciamiento de líderes del sector opositor, quienes desde la premisa de presidenciales han exigido condiciones democráticas para que se desarrolle tal proceso.

La diputada Gaby Arellano, presidenta de la subcomisión de asuntos electorales y derechos políticos de la Asamblea Nacional, fue enfática al exigir a la presidenta del Poder Electoral que cumpla lo que está en la constitución y en la normal electoral.

“Señora Tibisay Lucena no se vaya por la tangente, pues se sabe claramente que lo que se vivió en Santo Domingo no está acorde a lo que sectores democráticos estaban exigiendo y que es muy sencillo, cumplir la Constitución; es por eso que todo este proceso es fraudulento al ser convocado por una Constituyente que no cumple con la legalidad”.

Ante la cantidad de fallas por parte del árbitro electoral ONGs venezolanas expertas en el área coinciden en que el próximo 22 de abril no hay elección sino un fraude, por lo que también la OEA, ONU y la Unión Europea exigen elecciones justas, libres y transparentes.

VER TAMBIÉN: Voluntad Popular condena pretensión del Gobierno de realizar elecciones legislativas y exhortan a la comunidad internacional a estar vigilantes

A juicio de la legisladora, también vicepresidenta de la Comisión de Política Interior “demuestra Tibisay Lucena con sus peticiones, anuncios y vocería que sólo cumple directrices de un partido político y no de lo que reza la Constitución como es su responsabilidad al ser rectora del Poder Electoral”.

Cada nueva alocución de la rectora Tibisay Lucena, toma lugar luego de que Nicolás Maduro promueva directrices o cualquier otro vocero de la cúpula del régimen, aseveró Arellano al referir que ésta es una evidencia más del fraude que se pretende cometer el 22A.

“Hacemos un llamado apegados a la Constitución para hacer posible que el pueblo de Venezuela dirija el destino del país en una elección, justa, libre y transparente como establece nuestra Carta Magna y la Ley Orgánica de Procesos Electorales; y no el plan de la patria que pretende aplicar el régimen”, dijo la diputada nacional.

Durante los últimos días diferentes líderes de oposición han dejado claro que en su condición de demócratas apuestan por una salida de gobierno a través del voto pero con unas elecciones limpias, justas y transparentes tal cual como se establece en la Constitución.

Redacción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve