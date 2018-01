Diputada Manuela Bolívar asegura que fue agredida por la Guardia Nacional en la Morgue de Bello Monte

La diputada a la Asamblea Nacional, Manuela Bolívar, denunció este miércoles que fue agredida por efectivos de la Guardia Nacional en la Morgue de Bello Monte.

A través de su cuenta en Twitter, la parlamentaria señaló los funcionarios la despojaron de sus credenciales y de su cédula de identidad.

Desde tempranas horas de la mañana, la Guardia Nacional bloqueó los accesos a la morgue de Bello Monte, lugar donde se encuentra el cadáver de Óscar Pérez y otros seis cuerpos que fueron abatidos por cuerpos de seguridad del Estado el pasado lunes.

9:18 am Funcionario de la GNB ME AGREDE a las afueras de la Morgue de Bello Monte. Me quitan mi cédula y mi credencial de diputada.