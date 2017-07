Diputado Armando Armas aseguró que el parlamentario “Américo De Grazia salió a salvarme y lo golpearon”

El diputado Armando Armas, quien resultó herido el miércoles 05 de julio durante el asedio por parte de colectivos en el Parlamento, indicó que el parlamentario Américo De Grazia le salvó la vida.

“Américo De Grazia me salvó la vida. Él salió a salvarme y lo golpearon, casi lo medio matan para que no me mataran a mí”, dijo Armas durante una entrevista radial para el Circuito Onda.

Agregó que presuntamente había un efectivo de la Guardia Nacional que “quiso atacarlo con un hacha” y el diputado De Grazia intervino “para salvarlo”. “Más que las heridas me duele el país“.

Armas manifestó que los hechos de violencias ocurridos en la Asamblea Nacional es muestra de que “el crimen organizado logró apoderarse del poder político de un Estado”. Resaltó que esa acción es una manera del Gobierno de “negociar su salida” porque saben que “están perdidos”.

Por su parte, la diputada Nora Bracho, quien también resultó herida tras agresiones, aseguró que lo sucedido fue un hecho premeditado. “Desde el 4 de julio los oficialistas querían llegar a la Asamblea para impedir que se realizara la sesión sobre el plebiscito”.

La diputada también informó sobre el estado de salud del parlamentario De Grazia. “Tenia una abertura bastante grande, tiene contusión cerebral, al parecer una fractura de una costilla. Le están haciendo estudios para saber qué otro órgano ha sido comprometido”.

El diputado De Grazia cuando era trasladado del Parlamento a un centro asistencial sufrió una convulsión dentro de la ambulancia.

Redacción NTN24 Venezuela

