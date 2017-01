Diputado Carlos Paparoni denuncia ante la Defensoría la existencia de más de 3 millones de venezolanos comiendo de la basura

El diputado opositor a la Asamblea Nacional, Carlos Paparoni, denunció ante la Defensoría del Pueblo la existencia de más de 3 millones de venezolanos comiendo desechos de la basura ante la escasez y difícil acceso a los alimentos. Demandó un pronunciamiento de Tareck William Saab sobre la crisis social que atraviesa el país.

Revise: El hambre roba el futuro a los niños de Venezuela: Vagan por las calles buscando comida en la basura

Paparoni criticó al ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, y de Agricultura, José Luis Berroterán, al considerar que tienen conocimiento de la crisis alimentaria, pero no han hecho nada para solucionarla.



También fustigó la falta de atención del coordinador de los CLAP, Freddy Bernal, de quien aseguró pasó de “comisario a millonario”. “El Gobierno distribuyó a través de los CLAP en un año lo que el país se consume en 11 días”, sentenció.

De interés: ¿Y los CLAP? Venezolanos asaltan los camiones de basura en busca de comida

El parlamentario además advirtió que para julio no se conseguirá tomate, cebolla o cebollín en el país. “El primer trimestre será el más difícil, se nos están acaban las hortalizas porque no hay semillas, no han llegado las semillas suficientes, solo tenemos el 0,3 (por ciento) de semillas para la cosecha de este año”, dijo.

Recomendado: Diputado oficialista afirma que no ha visto a venezolanos buscar comida en bolsas de basura

Acabo de ser recibido en la Defensoria, voy a defender la voz de todos los venezolanos exigiendo derecho a la alimentación #GobiernoDeHambre pic.twitter.com/zXAxjrSAIO — Carlos Paparoni (@CarlosPaparoni) 27 de enero de 2017

El Gobierno una vez más demuestra que no le importan los problemas que sufre el pueblo venezolano. #GobiernoDeHambre pic.twitter.com/m3femxi7Wm — Carlos Paparoni (@CarlosPaparoni) 27 de enero de 2017

Redacción NTN24 Venezuela/MP

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve