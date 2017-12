Diputado Carlos Paparoni fue víctima de atentado dentro de su carro: “Huyendo me voltee”

Este lunes 4 de diciembre en horas de la madrugada, el diputado Carlos Paparoni sufrió un atentado cuando se trasladaba por Plaza Venezuela, Caracas, dentro de su vehículo.

“Anoche me persiguieron, dispararon al carro donde me trasladaba. Huyendo me voltee. Estoy bien, gracias a Dios”, escribió el dirigente de Primero Justicia a través de su cuenta en la red social Twitter.

VEA TAMBIÉN: Fiscalizaciones a comercios y obligación de rebajar precios: Las repetidas prácticas del gobierno en época navideña

Según el diputado Tomás Guanipa, Paparoni solo tiene daños en el hombre e intuyó que eran antisociales que querían robarlo o “realizar un secuestro”.

Hasta el momento se desconoce quiénes fueron las personas que atentaron contra el diputado.

Anoche me persiguieron, dispararon al carro donde me trasladaba. Huyendo me voltee. Estoy bien, gracias a Dios — Carlos Paparoni (@CarlosPaparoni) 4 de diciembre de 2017

Informo que mi hijo Carlos Paparoni se encuentra consciente y recuperándose, luego del accidente en Caracas provocado por vehículo sin placa — Alexis Paparoni (@alexispaparoni) 4 de diciembre de 2017

Redacción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve