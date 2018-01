Diputado del Parlamento venezolano dice que el candidato opositor a las presidenciales se definirá con consenso

El diputado a la Asamblea Nacional por el partido Un Nuevo Tiempo (UNT), Luis Emilio Rondón, precisó que debido al escaso tiempo que se tiene para escoger al candidato de la oposición que enfrentará al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro -quien apuesta a la reelección-, será definido por conceso y no por primarias como se tenía previsto.

“No va a dar tiempo, no van a permitir elecciones primarias y eso nos obligará a lograr un consenso. Eso calentará nuestras fricciones internas para que el candidato que surja tenga la mayor legitimidad y apoyo, pero no será el mecanismo que habíamos acordado inicialmente porque no hay tiempo”, dijo el dirigente durante entrevista al programa La Entrevista, transmitido por Unión Radio, sin dar fechas al respecto.

Respecto al diálogo en República Dominicana, precisó que el gobierno de Maduro no respetó los acuerdos previstos en el “memorándum de entendimiento” -realizado por los delegados de la oposición y el Gobierno- al convocar elecciones presidenciales.

“No hay humo blanco, no hay decisión en cuanto a qué acuerdo materializar porque a pesar de que habíamos avanzado mucho en un memorándum de entendimiento, el Gobierno decidió desacatar esos acuerdos, convocaron unilateralmente las elecciones presidenciales, violando lo que establece la ley y lo que ellos se empeñaron en decir: que los candidatos tenían que ser, producto de unas consultas de base de las respectivas organizaciones políticas”, concluyó.

El pasado miércoles 24 de enero la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocó elecciones presidenciales en Venezuela para el primer cuatrimestre del año. En este sentido, solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que los comicios se realicen antes del 30 de abril de este año.

Diosdado Cabello, considerado el número dos del madurismo, hizo el anuncio y aseguró que será ahora el ente electoral el encargado de definir la fecha exacta de las elecciones.

Redacción NTN24 Venezuela

