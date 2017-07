Diputado Germán Ferrer: Aunque el Tribunal la destituya, Luisa Ortega seguirá siendo Fiscal General de la República

En entrevista televisiva, el diputado por el PSUV, Germán Ferrer, esposo de la fiscal General, Luisa Ortega Díaz, dijo que aunque el Tribunal Supremo de Justicia proceda a destituirla tras el antejuicio de mérito, ella seguirá siendo la máxima autoridad del Ministerio Público porque ese proceso es “ilegal” ya que no será a través de la Asamblea Nacional.



“Ella sigue ejerciendo su cargo y aunque pueda haber una destitución seguirá siendo la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela porque ese procedimiento (del TSJ) es irregular y no obedece sino a mecanismos y maniobras del ejecutivo para deslegitimar a los poderes públicos. Le corresponde a la Asamblea (llevar a cabo ese paso) dado que la sentencia de desacato la emitió un tribunal ilegítimo y el desacato no es para la institución sin para las personas, esta asamblea tiene toda la autoridad para tomar decisiones”, aseguró al periodista Carlos Croes de Televen.



Asimismo reiteró que el vicefiscal Rafael González está ejerciendo su cargo con plena legalidad, una vez ratificado por la Asamblea Nacional en días pasados, mientras que la designación de Katherine Harington es una atribución “que no le corresponde” al Tribunal.



Ferrer dijo que como esposo y venezolano, se siente orgulloso de Ortega por “el coraje” que ha tenido frente a los últimos hechos en el país. “Yo la respeto y la apoyo estrictamente en todo lo que está haciendo en función de Venezuela”.



