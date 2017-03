En 2017 Venezuela acumula una inflación de 42,5 %

El presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, José Guerra, afirmó que la inflación acumulada correspondiente a los dos primeros meses del año es de 42,5 %.

El diputado presentó el informe ante el parlamento, donde afirmó que "No hay salario, no hay pensión, no hay jubilación que aguante este proceso inflacionario".

Precisó que la inflación mensual es de 20,1 % y que la inflación proyectada anual para 2017 es de 741 %.

Enfatizó que la inflación está causando estragos y "A quienes está golpeando con mayor intensidad es a los sectores más pobres de la población".

Redacción NTN24 Venezuela

