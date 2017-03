Diputado Luis Florido denuncia que comunidad warao en Amazonas “está muriendo por falta de medicinas”

El diputado Luis Florido denunció que la comunidad warao, en el Delta del Orinoco (Amazonas), “está muriendo por falta de hospitales y medicinas”. Ante esta situación, el parlamentario instó al presidente Nicolás Maduro y a la canciller Delcy Rodríguez a atender las comunidades indígenas.

“En Venezuela sí hay una crisis humanitaria y aunque la canciller la intente negar de manera irresponsable e inhumana”, aseveró durante una visita a Tucupita.

Aseveró que el Gobierno Nacional esconde la situación que afecta a los waraos. Recordó que no existe un reporte oficial del Ministerio de la Salud que refiera los casos de VIH, tuberculosis, entre otras enfermedades, que afecta a la comunidad aborigen.

“Régimen de Nicolás Maduro está desapareciendo a comunidades indígenas de manera criminal la negarle la salud que es un derecho humano primordial, llamamos a la comunidad internacional a pronunciarse firmemente, debe hacerse una investigación profunda que traiga sanciones”.

Carmen Peña, habitante del Delta del Orinoco, declaró: “La situación de warao es preocupante, no es solo el hambre, la necesidad, no tenemos fuentes de ingresos, es la enfermedad, la tuberculosis, el sida, la diarrea, la falta de Gobierno que no atiende las necesidades de los indígenas”.

Denunció que solo existe un módulo médico que cuenta con infraestructura y con un helipuerto, pero que no está dotado. “Los indígenas enfermos deben ser atendidos por los propios familiares y los pocos médicos que están en las poblaciones haciendo pasantías hacen milagros”.

