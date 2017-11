Diputado Miguel Pizarro dice que las elecciones en Venezuela son una simulación: "Ser mayoría ya no es suficiente"

El diputado de la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro, advirtió este martes que Venezuela se encuentra en la peor situación política de su historia, ante ello explicó que en el país ya el voto perdió su significado.

“Hoy en día el voto no significa lo que debería, uno vota y cambia el poder, cambia la estructura, preserva un espacio… A partir del 15 de octubre, esa lógica hay que reinventarla porque hoy en día no es así. Aunque seamos mayoría esa mayoría la coartan”, expresó el dirigente opositor durante una entrevista en el programa Vladimir a la 1 de Globovision.

“Mientras siga ese paragua de la Constituyente intentando dominar, todo lo que salga de una elección solo va a ser una simulación electoral”.

Por otra parte, Pizarro señaló que producto de la lucha de calle hay un resultado negativo que la Mesa de la Unidad Democrática debe evaluar, “hay una parte de los opositores que no se volvió a reconciliar más con la lucha del voto y del proceso político tradicional” y aseguró que es por culpa de la dirigencia.

Explicó que no inscribió su candidatura por el municipio Sucre porque en reunión con su partido, Primero Justicia, llegaron a un acuerdo de no participar en simulaciones electorales. Al mismo tiempo resaltó que ser mayoría ya no es suficiente.

"Decimos no participar en las municipales y prepararnos para lo que en realidad importa, que este país cambie", manifestó.

Aseguró que desde la oposición se incurrió en muchos errores que hoy deben ser asumidos y revisados.

“Hay una cosa en la que yo incurrí como error y que reconocerlo es el primer paso para que más nunca me pase, eso de estamos a la vuelta de la esquina de que las cosas cambien y pareciera que uno maneja al Páramo del Zumbador porque tú ruedas y ruedas y nunca llegas a la bendita esquina donde tienes que dar la vuelta para llegar al cambio”.

Insistió en que la coherencia, consistencia y honestidad se deben poner en práctica desde la alianza política para sacar al país adelante de la forma "menos traumática".

