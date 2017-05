Diputado Omar González resultó herido en la cabeza tras represión de la fuerza pública a manifestación opositora

El diputado de la Asamblea Nacional por el estado Anzoátegui, Omar González resultó herido en la cabeza tras la represión de la fuerza pública contra la movilización opositora en Barcelona.

Vea también: Policía Nacional detuvo a dirigente de Voluntad Popular en La Candelaria

La dirigente María Corina Machado informó que la Guardia Nacional arremetió contra los manifestantes. “La bomba que me impactó en la cabeza estaba dirigida no tengo la menor duda en contra de María Corina, yo traté de cubrirla cuando comenzó aquel bombardeo y estábamos tan cerca que no me cabe la menor duda que fue un atentado contra esta mujer que estaba a la vanguardia de esta lucha”, dijo el legislador.

Afirmó que la represión de las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro no impedirá que se mantengan en las calles para exigir la restitución del orden constitucional.

La oposición venezolana continúa en las calles este miércoles para expresar su rechazo a la propuesta de Nicolás Maduro a una Asamblea Nacional Constituyente.

Redacción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve