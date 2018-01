Diputado venezolano confirmó saqueo en Caripito, estado Monagas

La ola de saqueos sigue extendiéndose por todo el país conforme pasan los días, este viernes se registró uno en el mercado municipal de Caripito en el estado Monagas, pero en esta oportunidad las personas no cargaron con comida sino con electrodomésticos.

Según información aportada por el diputado Juan Pablo García, “en el mercado Caripito saquearon por completo un abasto donde no había comida, dicen que cargaron hasta con las computadoras y puntos de venta. Esa no es Venezuela, ese es el modelo fracasado de este régimen de delincuentes.

Se conoció que desde tempranas horas de la mañana la situación se encontraba tensa en el lugar e incluso algunos comerciantes cerraron las puertas de su negocio por miedo a ser atacados.

