Director de la CIA dijo que EE. UU. no puede pasar desapercibidos lugares donde Rusia opera, incluyendo Venezuela

El director de la CIA, Mike Pompeo, declaró este martes en ante el Comité de Inteligencia del Senado que Estados Unidos no puede pasar desapercibidos los lugares donde Rusia opera, entre estos mencionó a Venezuela.

Pompeo señaló que “necesitamos ver cómo los rusos responden a las acciones acumuladas de esta administración. La lista de lugares-como Ucrania, Siria, Venezuela-donde los rusos están sintiendo el dolor de estas acciones administrativas son largas”.

DCIA Pompeo: We need to look at how the Russians respond to the cumulative actions of this administration. The list of places – like Ukraine, Syria, Venezuela – where the Russians are feeling the pain from this administration’s actions are long.