¡Discriminación! Aerolínea estadounidense desata polémica por prohibir a chicas viajar por vestir ‘Leggins’

La aerolínea estadounidense United desató una polémica en las redes sociales por prohibir a dos adolescentes embarcar en un avión por vestir unos ‘leggins’ y obligar a otra niña a cambiar su vestimenta.

"Tres chicas están siendo inspeccionadas por llevar ‘leggins’ perfectamente aceptables. A dos de ellas no se les ha permitido embarcar", denunció el domingo en Twitter Shannon Watts, una ciudadana quien presenció el suceso en directo en el aeropuerto de Denver.

1) 3 girls inspected for wearing perfectly acceptable leggings. 2 not allowed to board. I don't care what kind of passengers they were. https://t.co/9VwGKgvWys