Disturbios en Universidad de Berkeley durante protesta contra discurso de supremacista blanco

Las autoridades de la ciudad de Berkeley, en California, atienden una serie de disturbios registrados en una protesta contra el discurso de un editor web del sitio web de supremacistas blancos ‘Breitbart News’.

Decenas de manifestantes reaccionaron de manera violenta ante el discurso que planeaba ofrecer el promotor del movimiento ultraderechista, Milo Yiannopoulos, en el campus universitario.

Le puede interesar --> Twitter suspende cuentas de supremacistas blancos que apoyaron a Trump en su carrera por la presidencia de EE.UU.

La prensa local reportó que los protestantes quemaron objetos frente al edificio donde Yiannopoulos planeaba ofrecer una conferencia.

El evento académico fue suspendido por decenas de agentes de policía que se tomaron el campus universitario y ordenaron la evacuación inmediata del centro de educación superior.

.@UCBerkeley Milo event cancelled. Shelter in place if on campus. All campus buildings on lockdown. #miloatcal