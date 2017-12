'DNCE' recorre América Latina de la mano de Bruno Mars

​La banda estadounidense DNCE son los encargados de abrir los conciertos de la gira de Bruno Mars “24K Magic”. En su paso por Colombia, nuestro director Juan Pablo Rosso tuvo la oportunidad de hablar con sus integrantes.

El líder y vocalista de la banda Joe Jonas habló de su canción 'Cake By The Ocean' que los presentó al mundo en 2015. “Si uno se obsesiona con intentar y superar el éxito de una canción puede que no suceda, nuestra mentalidad es ir al escenario con la audiencia que sabe quiénes somos y cantan nuestras canciones”, aseguró el artista para NTN24.

Redacción Planeta Gente

