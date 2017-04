Donald Trump asegura que China podría frenar a Corea del Norte "si quisiera"

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este viernes en Twitter que China podría solucionar el problema del desarrollo nuclear norcoreano "si quisieran", ya que es el pilar de la economía de Corea del Norte.

"China es básicamente el sustento de Corea del Norte por lo tanto, aunque nada es fácil, si quisieran resolver el problema norcoreano podrían hacerlo", aseguró Trump en uno de sus ya tradicionales tuits matinales.

No matter how much I accomplish during the ridiculous standard of the first 100 days, & it has been a lot (including S.C.), media will kill!