Donald Trump aseguró que EE. UU. está “totalmente preparado” para responder a las amenazas de Corea del Norte

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró durante una entrevista que su país está “totalmente preparado” para responder a las amenazas de Corea del Norte. Además, destacó su “excepcional relación” con el Gobierno de China.

“Estarías impactado de ver cuán totalmente preparados estamos, si necesitáramos estarlo”, aseguró Trump en un programa de televisión matutino, en referencia a las tensiones por el programa nuclear de Corea del Norte.

Sobre la opción militar, el presidente agregó "¿sería agradable no hacerlo? La respuesta es sí. ¿Pasará? Quién sabe".

VEA TAMBIÉN → Cinco expresidentes de EE. UU. se unieron en concierto benéfico para ayudar a víctimas de huracanes Harvey, Irma y María

“Estamos tan preparados que no lo creerías”, sentenció Trump durante la entrevista.

Este domingo, en entrevista con The New York Times, el expresidente estadounidense Jimmy Carter dijo estar dispuesto a ir a Corea del Norte en nombre de la Casa Blanca para tratar de disipar las tensiones con Pyongyang, aunque el gobierno de Trump no se lo ha pedido y a pesar de lo "imprevisible" que es Kim Jong-Un, informó la agencia de noticias AFP.

Redacción NTN24

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24