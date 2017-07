Donald Trump aseguró que nunca habría designado a Jeff Sessions como fiscal general si hubiera sabido que recusaría investigación sobre trama rusa

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este miércoles que nunca habría designado a Jeff Sessions como fiscal general si hubiera sabido que éste se iba a recusar de una investigación sobre la presunta injerencia de Rusia en las elecciones.

"¿Cómo tomas un trabajo y luego te recusas a ti mismo? Si él se hubiese recusado antes del trabajo, yo hubiera dicho: 'Gracias, Jeff, pero no voy a llevarte'", dijo Trump en una entrevista con The New York Times.

"Es extremadamente injusto, y eso es una palabra leve, para el presidente", dijo Trump.

