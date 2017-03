Donald Trump ataca a conservadores republicanos e incrementa descontento dentro del partido

El presidente de EE. UU., Donald Trump, cargó este jueves contra los conservadores de su propio Partido Republicano, que contribuyeron la semana pasada a bloquear una reforma a la ley de salud, exacerbando un enfrentamiento que puede poner en riesgo la agenda legislativa del Gobierno.

"El Freedom Caucus perjudicará toda la agenda republicana si no se suma al equipo pronto. ¡Debemos combatirlos y a los demócratas en 2018!", dijo Trump en un mensaje en Twitter, refiriéndose a un grupo de legisladores conservadores en la Cámara de Representantes.

Trump acusó a los congresistas del Freedom Caucus de arrancar "una derrota a las puertas de la victoria" con su rechazo a la ley sanitaria promovida por la Casa Blanca para sustituir la legislación aprobada por el expresidente demócrata Barack Obama en 2010.

El mandatario fue más lejos, al equiparar a los integrantes de su propio partido con los demócratas, reflejando la magnitud de su molestia con los congresistas conservadores tras el colapso de su primera iniciativa legislativa.

Los conservadores no se quedaron callados. "En general la gente no se toma bien cuando es atacada", dijo Justin Amash, quien comparó las formas de actuar de Trump con las de un niño "que no logra lo que quiere".

Raul Labrador, uno de los fundadores de Freedom Caucus, instó a Trump en un tuit a "recordar quiénes son sus amigos reales. Estamos tratando de ayudarlo a tener éxito".

La desconfianza entre la Casa Blanca y los conservadores de línea dura en el Congreso ha sembrado dudas sobre el próximo gran asunto de la agenda republicana: la reforma fiscal.

