Donald Trump ataca nuevamente a la ONU y considera que en lugar de resolver problemas "los causa"

El presidente electo de EEUU, Donald Trump, renovó este miércoles sus ataques contra Naciones Unidas y afirmó que la organización "no está a la altura" de su potencial y en lugar de resolver problemas "los causa".



Trump hizo unas breves declaraciones a la puerta de la residencia del club Mar-a-Lago, al norte de Miami, donde se encuentra pasando sus vacaciones, en una aparición que había sido anunciada previamente por sus portavoces.



"Naciones Unidas tiene un tremendo potencial (...), pero no está a la altura de ese potencial", afirmó Trump en una declaración que se extendió por menos de dos minutos.

"¿Cuándo se ha visto a Naciones Unidas resolviendo problemas? No lo hace, causa problemas".

El presidente electo ha venido atacando a Naciones Unidas desde que el viernes pasado el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución condenando la política de asentamientos israelíes en territorios palestinos.



Trump ha mostrado una lealtad sin fisuras con Israel, y de hecho antes de que se celebrara esa sesión pidió que Estados Unidos ejerciera el derecho de veto para evitar que se aprobara.



La embajadora estadounidense ante la ONU, Samantha Power, se abstuvo en esa sesión, lo que permitió que la resolución condenando a Israel fuera aprobada por 14 de los 15 representantes en el máximo organismo de decisiones de la ONU.



Horas antes de su declaración, Trump tuiteó quejándose de que no podía permitirse que Israel "sea tratado con tanto desdén y falta de respeto", a raíz de la resolución del Consejo de Seguridad.



El lunes, en otra cadena de tuits, Trump afirmó que, a pesar de su "gran potencial", la ONU "ahora es sólo un club de gente para reunirse, hablar y pasárselo bien".



Por otra parte, en sus declaraciones de este miércoles, Trump dijo que había hablado por teléfono con el presidente saliente, Barack Obama, con quien dijo había tenido una "agradable conversación", aunque sólo precisó que fue de temas generales.

Horas antes, en una cadena de mensajes por la red Twitter, Trump se quejó de "muchas declaraciones y obstáculos" que supuestamente ha puesto Obama en el proceso de transición, sin dar detalles, aunque a continuación habló de la decisión de la ONU sobre Israel.



"Pensé que iba a ser una transición suave, pero no", agregó en uno de sus tuits el presidente electo.



En sus declaraciones a los periodistas en Florida, Trump dijo que hoy le había llamado Obama y solo precisó que tuvieron una "conversación general muy, muy agradable".



Obama y Trump ya han hablado por teléfono en otras ocasiones, al margen de la reunión que tuvieron en la Casa Blanca días después de que el candidato republicano ganara las elecciones del 8 de noviembre.



Trump también anunció que la empresa de telecomunicaciones Sprint creará 5.000 nuevos empleos que ahora están en otras naciones, no especificadas, y otra firma del sector, OneWeb, dará trabajo a 3.000 personas, aunque sin mayores precisiones.



Esos nuevos empleos, según señaló, están vinculados con las gestiones del director general del grupo japonés SoftBank, Masayosi Son, con quien se reunió Trump en Nueva York el pasado 6 de diciembre.



Ya en esa ocasión, Trump anunció que el grupo SoftBank, que controla Sprint y OneWeb, invertiría unos 50.000 millones de dólares en Estados Unidos y crearía 50.000 nuevos empleos, en plazos no definidos.



Se desconoce si los nuevos empleos anunciados hoy forman parte de esos compromisos que ya habían sido anunciados.

Colaboración EFE.