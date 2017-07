Donald Trump critica a China por incrementos en intercambios comerciales con Corea del Norte El presidente estadounidense Donald Trump acusó este miércoles a China de minar los esfuerzos de Estados Unidos ante las acciones de Corea del Norte, reforzando los vínculos comerciales con el régimen comunista que acaba de lanzar su primer misil intercontinental (ICBM).

"El comercio entre China y Corea del Norte aumentó al menos un 40% el primer trimestre. Y luego dicen que China trabaja con nosotros - ¡Pero tuvimos que darle una oportunidad!", escribió el presidente estadounidense en Twitter antes de embarcar para su segundo viaje oficial al extranjero.

