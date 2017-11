Donald Trump dice que Vladimir Putin niega cualquier injerencia de Rusia en las presidenciales de EE. UU. del 2016

Tras un encuentro en Danang, Vietnam, el presidente de EE. UU., Donald Trump, aseguró este sábado que su homólogo ruso, Vladimir Putin, negó cualquier injerencia de Rusia en las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos de noviembre del 2016.

"Ha dicho que no se entrometió. Siempre que me ve dice que no lo hizo y de verdad que le creo cuando lo dice. Lo dice en serio. Creo que se siente muy insultado por esto, y eso no es bueno para nuestro país", dijo el mandatario estadounidense cuando se desplazaba hacia Hanoi tras participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).

Además, Trump agregó que "Ha dicho con mucha fuerza y vehemencia que no tiene nada que ver con esto".

Mientras tanto, el líder de la Unión Americana asegura que las acusaciones sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones, solo crea “una barrera artificial” con este país y dificulta la cooperación para trabajar en conflictos como el de Corea del Norte y su amenaza nuclear.

El presidente de EE. UU. tiene previsto viajar este domingo a Manila, Filipinas, para asistir a la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Redacción NTN24

