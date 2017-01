"Vamos a unificar nuestro país": Donald Trump en actos previos a su posesión como presidente de EE. UU.

El presidente electo de EE. UU., Donald Trump tomó la palabra en los actos previos a su toma de posesión. También refirió que se compromete a trabajar duro para lograr que regresen los empleos al país. "No vamos a permitir que los otros países se lleven nuestro trabajo", dijo.

El mandatario agregó que fortalecerá las fronteras y que dedicará esfuerzos para "hacer cosas que no se han hecho por nuestro país por décadas. Eso va a cambiar, se lo prometo".

Trump aseguró que luchará por construir un Estados Unidos fuerte en el que todos tengan participación. Del mismo modo señaló que no le importa si el viernes 20, día de su posesión, llueva: "No me importa francamente si va a ser hermoso, o si va a llover, eso no hace diferencia. Tengo el presentimiento de que será hermoso. Voy a estar alentándolos y ustedes a mí".

Redacción NTN24