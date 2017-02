Donald Trump felicita a Tom Pérez por llegar a la presidencia del Comité Nacional Demócrata y dice que su elección es buena para los republicanos

El presidente de EEUU, Donald Trump, felicitó este sábado al nuevo presidente del Comité Nacional Demócrata (DNC), el hispano Tom Pérez, y consideró que traerá beneficios al Partido Republicano, en alusión a la afinidad de Pérez con el ala tradicional de los demócratas.

"Felicidades a Thomas Pérez, que acaba de ser nombrado presidente del DNC. No podría estar más feliz por él o por el Partido Republicano", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Congratulations to Thomas Perez, who has just been named Chairman of the DNC. I could not be happier for him, or for the Republican Party!