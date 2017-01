Donald Trump monitorea la “terrible” situación en Florida y envía sus “oraciones” a las víctimas

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes en su cuenta de Twitter que está monitoreando la “terrible” situación que se vive en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, tras el tiroteo que dejó un saldo provisional de 5 muertos y ocho personas heridas.

El republicano indicó que se ha puesto en contacto con el gobernador de Florida Rick Scott para mantenerse informado del nuevo acto de violencia armado que tiene en alerta a las autoridades de Estados Unidos.

“Monitoreando la terrible situación en Florida. Acabo de hablar con el gobernador Scott. Mis pensamientos y oraciones para todos. ¡Mantenerse a salvo!”, se lee en su cuenta de Twitter.

Monitoring the terrible situation in Florida. Just spoke to Governor Scott. Thoughts and prayers for all. Stay safe!