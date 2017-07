Donald Trump pide a senadores republicanos derogar el ‘Obamacare’ y crear de cero otro plan de salud en el que se sumen los demócratas

El presidente de EE. UU., Donald Trump, pidió a los republicanos que "simplemente deroguen" la reforma sanitaria promulgada por su antecesor, Barack Obama, y trabajar desde cero en otro plan en el que según él se unirán los demócratas.

Esta propuesta se da luego que dos senadores republicanos, Jerry Moran y Mike Lee, informaran que no estarán a favor de aprobar el proyecto de ley de reforma de salud.

"Los republicanos deberían simplemente derogar el fallido Obamacare y trabajar desde cero en un nuevo plan de salud. ¡Los demócratas se unirán!", dijo Trump a través de su cuenta personal de Twitter.

Los senadores Lee y Jerry Moran se unieron así a Susan Collins y Rand Paul como los cuatro republicanos que han dado la espalda al texto. Con la oposición de estos cuatro republicanos y la unión de los 48 senadores demócratas en contra la derogación de Obamacare, los votos favorables a la nueva propuesta quedarían por debajo de los 50 necesarios para aprobarla.

