Donald Trump posiblemente visite cuarteles del FBI en los próximos días, según portavoz de la Casa Blanca

El presidente estadounidense, Donald Trump, visitaría en los próximos días la sede central del Buró Federal de Investigaciones (FBI), dijo el jueves una portavoz de la Casa Blanca, días después de que el despido del director de la agencia provocara una tormenta política en Washington.

La portavoz de la Casa Blanca Sarah Huckabee Sanders, en una entrevista con un medio local, dijo que Trump "posiblemente" hará el viaje para hablar con agentes. El presidente despidió el martes al entonces director del FBI James Comey.

El diario New York Times, citando a un funcionario no identificado, informó previamente que Trump consideraba visitar la sede del FBI en Washington el viernes, pero que no se esperaba que discutiera la investigación sobre posible colusión entre la campaña presidencial de Trump y Rusia en las elecciones del 2016.

VEA TAMBIÉN → Entre el idilio y la tormenta: la relación de Donald Trump con el exdirector del FBI James Comey

Colaboración Reuters