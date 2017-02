Donald Trump y Lilian Tintori se reunieron en la Casa Blanca

El presidente estadounidense Donald Trump se reunió la noche de este miércoles con LilianTintori, esposa del preso político Leopoldo López, Tintori sería la primera personalidad venezolana que recibe el mandatario.

Trump publicó una imagen en la red social Twitter con el siguiente mensaje: "Venezuela debe permitir que Leopoldo López, preso político y esposo de Lilian Tintori salga de prisión inmediatamente".

Venezuela should allow Leopoldo Lopez, a political prisoner & husband of @liliantintori (just met w/ @marcorubio) out of prison immediately. pic.twitter.com/bt8Xhdo7al