Dos muertos tras tiroteo en Long Beach, California; autoridades aseguran que se trataría de un “homicidio en el lugar de trabajo”

El alcalde de Long Beach, California, Robert García, informó este viernes que dos personas murieron en un tiroteo en un despacho de abogados, entre ellos el tirador. “Parece ser un homicidio en el lugar de trabajo”, añadió el mandatario local.

Añadió que una persona más recibió un disparo pero que se encuentra en el hospital en condición estable.

Have been briefed on shooting in law offices in North Long Beach. Appears to be a workplace homicide. Both the shooter and a victim are dead. One other person was shot but is in hospital in stable condition. Our thoughts are with the victims and their families LBPD will update.