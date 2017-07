Dos senadores republicanos anuncian que rechazarán proyecto de ley para reformar programa de salud estadounidense

Los senadores republicanos Jerry Moran y Mike Lee informaron que no estarán a favor de aprobar el proyecto de ley de reforma de salud que busca sustituir al ‘Obamacare’.

Estos senadores se unieron así a Susan Collins y Rand Paul como los cuatro republicanos que han dado la espalda al texto con el que el Gobierno de Donald Trump pretendía llevar a cabo la reforma sanitaria de Barack Obama. Con esta acción las posibilidades de la reforma queda aparentemente sin posibilidades.

La reacción del presidente Donald Trump surgió a minutos de este anuncio. El mandatario escribió en su cuenta en Twitter que los republicanosdeben derogar el Obamacare y que se trabajará en el nuevo plan de salud en el que “los demócratas se unirán”.

"Ahora tenemos que empezar de nuevo con un proceso legislativo abierto para desarrollar soluciones innovadoras que proporcionen mayor elección personal, protección para condiciones preexistentes, mayor acceso y reducir los costos generales para los residentes de Kansas," dijo en un comunicado Moran citado por Reuters.

El 13 de julio los líderes republicanos del Senado de EE. UU. presentaron la nueva versión del proyecto de ley de salud. Sobre el proyecto anterior el presidente Donald Trump había criticado que no era suficiente para lo que tenía idealizado. Entre las propuestas más polémicas está el recorte al sistema 'Medicaid'.

El mismo presidente Trump, promotor de esta reforma, instó a los senadores republicanos a "trabajar duro" por este proyecto de ley.

Republicans should just REPEAL failing ObamaCare now & work on a new Healthcare Plan that will start from a clean slate. Dems will join in!