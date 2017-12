Ed Sheeran revela que Beyoncé cambia de dirección de correo electrónico cada semana

El artista británico Ed Sheeran publicó recientemente una colaboración que realizó con Beyoncé de su canción ‘Perfect’ y reveló además las medidas de la cantante para mantener su privacidad.

“Me dieron una dirección de correo que en realidad cambia cada semana”, comentó Sheeran sobre los contactos con la artista que llevaron a la colaboración.

“Así que le envié correos electrónicos, luego hablamos por teléfono y hemos estado trabajando desde mayo”, añadió el británico.

Además, Sheeran reveló que debido a que Beyoncé tuvo gemelos recientemente, el proceso tardó, pero finalmente la canción estuvo lista en septiembre.

Respecto a la canción como tal, el cantante dijo que la versión original constaba solo de guitarra acústica. "Recuerdo que un día me llamó para decirme: 'No sé qué te parecerán estos cambios, pero he quitado todos los instrumentos y he dejado solo la guitarra acústica'. Y yo le contesté: 'Oh, eso es genial, así era la canción en un principio".

