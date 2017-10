Ed Sheeran reveló que su lucha contra las drogas fue lo que le llevó a tomarse un tiempo de descanso

El artista británico Ed Sheeran reveló recientemente que la razón por la que tomó un año de descanso fuera de la industria de la música, fue debido a su lucha contra la adicción a las drogas.

En el programa de Jonathan Ross, Sheeran explicó que cuando se entra en esta industria, hay que acostumbrarse a la fama, “pero yo no lo hice porque estaba constantemente dando conciertos”.

“Y todas esas trampas que este tipo de vida te pone por delante y de las que la gente ha escuchado hablar mil veces, un día encontré que había caído en todas ellas. Básicamente, en abusar de las drogas. Nunca toqué nada. Empecé a deslizarme en esto, y es por eso que tomé un año libre y me fui”, añadió el artista.

Dijo que no se dio cuenta de que esto estaba ocurriendo, “solo empezó a pasar de manera gradual y luego algunas personas me llevaron a un lado y me dijeron ‘tienes que calmarte’”.

"Todo comienza siendo divertido. Empieza en una fiesta y luego te encuentras tomando esas sustancias solo, así que eso fue un llamado de atención y por eso me tomé un año sabático”, confesó el cantante.

Sheeran afirmó que concentrarse en el trabajo fue lo que le ayudó, “no puedo trabajar bajo la influencia. No puedo escribir canciones bajo la influencia. No puedo presentarme bajo la influencia. Entonces, cuanto más trabajaba, menos” (ocurría eso).

“He trabajado toda mi vida para llegar a donde estoy y no puedes perder eso por algo que haces en tu tiempo libre”, concluyó el ganador de premios Grammy, quien recientemente sufrió un accidente que le obligó a cancelar algunas de sus presentaciones.

Redacción NTN24

