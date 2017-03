Édgar Ramírez iluminó el Empire State Building en campaña de la ONU a favor de las mujeres

El actor venezolano Édgar Ramírez, junto al presidente de Islandia, Bjarni Benediktsson, tuvo el honor de encender las luces del Empire State Building en Nueva York en color magenta, para celebrar el Día de la Mujer.

La actividad se desarrolló en el marco de la campaña He for She, que busca la igualdad entre sexos en todo el mundo y que es promovida por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Ramírez quien es Embajador de Buena Voluntad de la ONU, compartió su satisfacción por el evento a través de sus redes sociales.

Redacción NTN24 Venezuela

