Editorial del grupo guerrillero ELN desconcierta a la opinión pública sobre diálogos de paz con el gobierno colombiano

Un editorial publicado en la página de internet del ELN causa incertidumbre sobre diálogos de paz, pues indica que las conversaciones están todavía en fase exploratoria. Sin embargo, el jefe de la delegación del grupo guerrillero dijo en exclusiva a Noticias RCN que aunque algunos sectores no confían en la voluntad del gobierno colombiano, no se levantarán de la mesa.

“Hay mucha gente que considera que de la otra parte no hay voluntad política para un pacto y que no debiéramos estar sentados. Pero aun así, el Congreso y la Dirección nacional me dicen, vaya siéntese porque es muy importante buscar una solución política y no hay que pararse de esa mesa”, afirmó el jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán.

Beltrán señaló que a pesar de esto, no se levantarán de la mesa de diálogo.