Gobierno de EE. UU. dice que China podría hacer más para que Corea del Norte suspenda su programa nuclear

La embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, dijo este jueves que China puede y debe hacer más para forzar a Corea del Norte a detener sus programas balístico y nuclear.

Haley indicó que el presidente Donald Trump planteará la cuestión la semana que viene, en su primer encuentro con el presidente chino, Xi Jinping.

Ante las informaciones de que Pyongyang estaría preparando otro ensayo nuclear, Haley dijo que Washington no se conformará con otro debate en la ONU.

"No tengo paciencia para eso, y no está ayudando a nadie. Y no soy solo yo. Este gobierno no tiene paciencia para eso", aseguró.

"¿Podemos cambiar la forma en que piensa Corea del Norte? No. No van a ceder. China puede, y eso es en lo que queremos centrarnos", señaló.

"Sé que China dice que está preocupada por Corea del Norte. Sé que China quiere ver que Corea del Norte detiene las pruebas. Demuéstrenlo. Demuéstrenlo."

Según Haley, China puede demostrar su firmeza con su vecino si refuerza el embargo a las exportaciones de carbón norcoreano.

China anunció que dejaría de importar el carbón norcoreano el 18 de febrero, pero en el conjunto de ese mes el comerció aumentó 40%.

Trump y Xi, líderes de las dos mayores potencias mundiales, se reunirán la semana que viene en Florida por primera vez, en un encuentro considerado crucial para determinar el futuro de sus relaciones.

Pero Haley advirtió que, en lo que respecta a Corea del Norte, Trump pedirá resultados.

Al ser preguntada sobre la reacción si Pyongyang lleva a cabo otra prueba balística o nuclear, Haley pareció dejar la puerta abierta a sanciones unilaterales de Washington más fuerte.

"Si pasa algo, si esto sigue por el mismo camino, le puedo asegurar que no vamos a quedarnos senados y decir 'Ah, lo volvieron a hacer'", sentenció.

Colaboración AFP

