EE. UU. sostiene que Venezuela es una prioridad para su gobierno y que seguirá trabajando desde la OEA porque haya elecciones

El Departamento de Estado de EE.UU. aseguró este jueves que la falta de acuerdo para emitir una resolución de condena a Venezuela en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) no es un fracaso.



La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, dijo en rueda de prensa que "la mayoría de los países han expresado su preocupación por la situación humanitaria". Reiteró que la OEA sigue siendo "la mejor vía para animar a Venezuela a volver a celebrar elecciones libres y liberar a los prisioneros políticos".



La OEA cerró este miércoles su 47 Asamblea General, iniciada el lunes en Cancún (México), sin una resolución sobre la crisis de Venezuela, en donde le han arrebatado las competencias al Poder Legislativo, liderado por la oposición al presidente Nicolás Maduro.



Un grupo de países liderado por México intentó hasta el último momento que se aprobara un texto que incluyera la petición de cancelar la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, tras quedarse a 3 votos de los 23 necesarios para conseguirlo el lunes en una reunión de ministros de Exteriores.



Nauert rechazó que Estados Unidos no esté dando prioridad a la crisis en Venezuela, pese a que el secretario de Estado, Rex Tillerson, no acudió a la reunión de Cancún, a la que asistió el subsecretario de Estado, John Sullivan.



"(La crisis en Venezuela) es de alta prioridad para nosotros (...) Lo que está pasando allí es vergonzoso", aseguró la portavoz, que criticó al Gobierno de Maduro por violar los derechos humanos y las libertades.

Colaboración EFE

