EE. UU. propone un grupo de países facilitadores para tratar la crisis venezolana

El subsecretario de Estado de EE.UU., John Sullivan, propuso este martes formar un grupo de naciones para "facilitar una salida" a la crisis venezolana, algo que la canciller de ese país, Delcy Rodríguez, rechazó por "inútil e innecesario".



Sullivan afirmó que es un momento decisivo para que la Organización de los Estados Americanos (OEA) "pruebe su relevancia" y autorice ese "grupo de naciones" durante su intervención en la 47 Asamblea General de la organización en Cancún (México).



Rodríguez, en su réplica, le dejó claro que ese "grupo de contacto" es "completamente inútil e innecesario" y que la única forma en que EE.UU. podría imponer su voluntad sobre Venezuela sería "con sus marines".



"Que tendrán (los marines) en Venezuela una respuesta contundente si se atreve a dar ese paso en falso en nuestra región", agregó.



Sullivan no le replicó después de esas afirmaciones, con lo que puso fin a un intercambio en el que la canciller venezolana lanzó numerosos reproches a EE.UU. en materia de derechos humanos y le acusó de que su intención es "contrarrestar la influencia" de Venezuela en la región "recolocando una Guerra Fría" en el hemisferio.



Sullivan defendió que la propuesta de que se cree ese grupo de acompañamiento es solo un "paso simple" y "no una intervención", como asegura Venezuela.



Reiteró, asimismo, las demandas estadounidenses al Gobierno de Nicolás Maduro para que respete la libertad de expresión, la separación de poderes y la participación política, celebre elecciones libres, libere a los "presos políticos" y solucione la "crisis humanitaria".



Además, hizo hincapié en que "el principio de no intervención no se puede usar para justificar la inacción" de los países de la OEA ante la crisis venezolana.



Rodríguez aseguró que su país nunca va a aceptar ninguna iniciativa de la OEA y negó que en Venezuela haya presos políticos y una crisis humanitaria.



Arremetió con fuerza, además, contra EE.UU., país al que llamó el "jefe" de la OEA y al que acusó de "promover la intervención de Venezuela para hacerse con sus recursos y revertir un modelo (político y social) exitoso".



Y salió en tromba contra EE.UU. con temas como "las guerras que ha provocado en el mundo", su salida del Acuerdo de París contra el cambio climático o el muro que el presidente Donald Trump ha ordenado construir en la frontera con México.



El secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, anunció la semana pasada que asistiría a la Asamblea General de la OEA, pero un día después canceló su viaje para atender la crisis en el Golfo Pérsico.

Colaboración EFE

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve