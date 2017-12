EE.UU. vuelve a pedir a Venezuela que libere al ciudadano Joshua Holt

Estados Unidos volvió a pedir el martes a Venezuela que libere por razones humanitarias al estadounidense Joshua Holt, un mormón acusado de conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro, tras conocerse un mensaje de audio que se le atribuye y en el que suena enfermo.

"Creemos que se encuentra en muy mal estado de salud, razón por la cual seguimos pidiendo al gobierno que lo libere", dijo la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, en rueda de prensa.

Señaló que las autoridades estadounidenses están al tanto de la grabación, en la que Holt se queja de malestares y un fuerte dolor abdominal.

"No podemos verificar independientemente que esa es su voz. Sin embargo, no tenemos motivos para creer que no lo sea", señaló Nauert sobre la cinta.

Tras conocerla, la familia de Holt reiteró sus reclamos al gobierno en Caracas para que el joven de 25 años sea puesto en libertad.

Holt, un misionero mormón de Utah, fue detenido por un escuadrón policial el 30 de junio de 2016 en su casa en Ciudad Caribia, un complejo de viviendas construidas por el Estado en las afueras de Caracas.

El joven vivía allí con su esposa venezolana, Thamara Caleño. Tras conocerla por internet, había viajado para casarse, con planes de tramitar las visas para ella y sus dos hijas pequeñas y regresar todos juntos a Estados Unidos.

Pero ambos fueron arrestados por posesión de armas de guerra que fueron halladas en el apartamento. Según la familia de Caleño, el fusil AK-47 y la granada encontrados en un armario fueron colocados por el propio escuadrón que los detuvo.

El entonces ministro de Interior, Gustavo González, aseguró en televisión que Holt se había aliado con bandas criminales para desestabilizar al gobierno de Maduro. La defensa niega las acusaciones y señala vicios en el proceso, como falta de huellas dactilares que prueben que el armamento estaba en poder de Holt y su mujer.

Tanto la madre de Holt, Laurie, como su suegra, María Candelo, han denunciado en medios estadounidenses que Holt ha perdido mucho peso y está muy debilitado.

Holt se encuentra recluido en El Helicoide, una cárcel de máxima seguridad en Caracas con prisioneros de alto perfil.

El gobierno de Donald Trump ha reclamado en varias ocasiones que Holt sea liberado y pueda regresar a Estados Unidos. El senador por Utah Orrin Hatch, el republicano más antiguo en el Senado, elogió incluso en julio pasado los esfuerzos del presidente para liberar al joven.

Nauert dijo el martes que en dos audiencias sobre el caso celebradas el 10 y el 24 de octubre participó un representante de la embajada estadounidense en Caracas.

La relaciones entre Washington y Caracas se han tensado en los últimos meses, luego de la elección en Venezuela de una Asamblea Nacional Constituyente totalmente oficialista, que rige con poderes absolutos desde agosto y con la cual Estados Unidos acusa a Maduro de haber instaurado una "dictadura".

Colaboración AFP

