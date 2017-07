El artista británico Ed Sheeran confiesa por qué ya no usa Twitter

El artista del Reino Unido Ed Sheeran confesó recientemente que ya no usa la red social Twitter debido a la negatividad de los comentarios que allí se encuentra.

“De hecho he salido de Twitter completamente. No puedo leerlo”, dijo el artista al diario The Sun.

Además, explicó que el problema para él ha sido tratar de entender por qué le disgusta tanto a la gente.

De hecho, tras esa presentación el artista hizo uso de Twitter para responder a quienes aseguraban que había hecho uso del conocido ‘playback’ a lo que dijo, “nunca pensé que tendría que explicarlo, pero todo lo que hago en mis shows es en vivo, es una loop station (estación de bucle), no una pista de acompañamiento. Por favor, usen google”.

Never thought I'd have to explain it, but everything I do in my live show is live, it's a loop station, not a backing track. Please google x