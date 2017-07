El conmovedor mensaje de la viuda de Chester Bennington, vocalista de Linkin Park

Tras una semana de la muerte del vocalista de Linkin Park, Chester Bennington, su esposa Talinda rompió el silencio por medio de un conmovedor mensaje en el que expresó que quiere que su comunidad “y los fans de todo el mundo sepan que sentimos su amor, sentimos su pérdida también”.

“Mis bebés son tan jóvenes para haber perdido a su papá. Y sé que todos ustedes ayudarán a mantener viva su memoria”, añadió Talinda.

“Hace una semana, perdí a mi alma gemela y mis hijos perdieron a su héroe, su papá. Teníamos una vida de cuento de hadas y ahora se ha convertido en una tragedia de Shakespeare. ¿Cómo sigo adelante? ¿Cómo recojo mi alma destrozada? La única respuesta que conozco es criar a nuestros bebés con cada onza de amor que me queda.

VEA TAMBIÉN → Se conoce desgarradora grabación con la que fue reportada la muerte del vocalista de Linkin Park, Chester Bennington

Sobre su esposo, quien era vocalista de la banda de rock Linkin Park, dijo que “era un alma brillante y amorosa con una voz de ángeles. Y ahora está sin dolor cantando sus canciones en todos nuestros corazones. Que Dios nos bendiga a todos y nos ayude a acudir el uno al otro cuando estemos en dolor. Chester hubiera querido que hiciéramos eso. Descansa en paz, mi amor. Siempre, Sra. Talinda Bennington”.

Recientemente, Talinda había publicado una foto con el artista con motivo del Día del Padre, "feliz día al hombre de mis sueños, eres el mejor papá".

Happy Father's Day to the man of my dreams❤️ You are the best Daddy ever!! @ChesterBe pic.twitter.com/R96A6uGSam