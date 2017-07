El emotivo mensaje con el que el esposo de Sofía Vergara le deseó un feliz cumpleaños en redes sociales

El actor estadounidense Joe Manganiello, quien es esposo de Sofía Vergara desde noviembre de 2015, publicó en Instagram un emotivo mensaje en el que le desea a la colombiana un feliz cumpleaños.

Este lunes la actriz de la aclamada serie Modern Family cumple 45 años y por eso, Joe publicó una foto de la barranquillera en bata en una playa con los brazos extendidos acompañada del mensaje, “¡feliz cumpleaños mi amor! Eres mi vida”.

Parece que Vergara inició la celebración este sábado pues publicó una foto en la que aparece con una torta de coco, regalo de su sobrina Claudia.

Entre quienes también la han felicitado por medio de las redes sociales se encuentra la también actriz de Modern Family, Sarah Hyland.

También la popular presentadora Ellen DeGeneres felicitó a la colombiana en su día con un tuit que dice, “feliz cumpleaños a la hermosa, graciosa y a veces entendible Sofía Vergara” y que tiene un video que recopila los momentos más divertidos que han ocurrido durante las apariciones de Sofía en su programa ‘The Ellen DeGeneres Show’.

Happy birthday to the beautiful, hilarious and sometimes understandable @SofiaVergara. pic.twitter.com/79fqEoGbH4