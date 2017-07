El emotivo mensaje de Lea Michele a cuatro años de la muerte de Cory Monteith

La actriz estadounidense Lea Michelle, reconocida por su participación en la serie Glee, publicó este jueves un breve pero conmovedor mensaje recordando a Cory Monteith quien falleció el 13 de julio de 2013.

En su cuenta de Instagram, Michele dijo “cuatro años y aún se siente como si hubiera sido ayer… te amo más, C”, acompañado de una fotografía de los dos abrazados a blanco y negro, que ella está sosteniendo en su mano.

Además, de acuerdo con la publicación que hizo en Twitter, parece que Lea tiene puesta la chaqueta que el joven usó en la famosa serie Glee.

Hard to believe it's been 4 years... We miss you C... love you more ❤️ pic.twitter.com/kIXoy4s4zK